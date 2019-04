மாவட்ட செய்திகள்

உணவில் மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்துவயதான தம்பதியிடம் ரூ.73 லட்சம் நகை, பணம் திருட்டுவேலைக்காரர்கள் உள்பட 3 பேர் கைது + "||" + Giving the drug anesthesia Rs.73 lakh jewelery, money laundering by an elderly couple Three people, including servants, were arrested

உணவில் மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்துவயதான தம்பதியிடம் ரூ.73 லட்சம் நகை, பணம் திருட்டுவேலைக்காரர்கள் உள்பட 3 பேர் கைது