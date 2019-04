மாவட்ட செய்திகள்

சமூக வலைதளங்களில் தேர்தல் தொடர்பான விதிமீறல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை + "||" + Strong action against those engaging in election-related violations on social networks

சமூக வலைதளங்களில் தேர்தல் தொடர்பான விதிமீறல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை