மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் வறட்சியால் ஊராட்சிகளில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு + "||" + Drought in the Perambalur district due to severe water shortage in panchayats

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் வறட்சியால் ஊராட்சிகளில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு