மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலை காரணம் காட்டி நிறுத்தப்பட்டுள்ள 100 நாள் வேலை உறுதி திட்டத்தை தொடர்ந்து செயல்படுத்த வேண்டும் + "||" + The continuation of the 100-day work assurance plan, which is due to the election, should be continued

