மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் மீதே பொய் குற்றச்சாட்டு கூறுகிறார்கள்: “கோடநாடு கூலிப்படையினருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் துணை போகிறார்” எடப்பாடி பழனிசாமி பரபரப்பு பேச்சு + "||" + False accusation against the Chief Minister said, Edappadi Palanisamy talk

முதல்-அமைச்சர் மீதே பொய் குற்றச்சாட்டு கூறுகிறார்கள்: “கோடநாடு கூலிப்படையினருக்கு மு.க.ஸ்டாலின் துணை போகிறார்” எடப்பாடி பழனிசாமி பரபரப்பு பேச்சு