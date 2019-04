மாவட்ட செய்திகள்

கண்மாய்கள், ஊருணிகள் வறண்டன குடிநீருக்கு தவிக்கும் மக்கள் + "||" + At the sight of the pond, People suffering from drinking water

கண்மாய்கள், ஊருணிகள் வறண்டன குடிநீருக்கு தவிக்கும் மக்கள்