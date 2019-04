மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் நலத்திட்டங்களுக்கு முட்டுக்கட்டை: தேர்தல் வெற்றி மூலம் கவர்னரை திருப்பி அனுப்பும் நேரம் வந்துவிட்டது நமச்சிவாயம் பேச்சு + "||" + Stalling to the people's welfare schemes: The time has come for the governor to return the election Namachivayam Talk

மக்கள் நலத்திட்டங்களுக்கு முட்டுக்கட்டை: தேர்தல் வெற்றி மூலம் கவர்னரை திருப்பி அனுப்பும் நேரம் வந்துவிட்டது நமச்சிவாயம் பேச்சு