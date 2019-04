மாவட்ட செய்திகள்

காட்பாடியில் குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து காலிக்குடங்களுடன் சாலை மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + In Katpadi Road blocking with the Galleons condemning the lack of drinking water Traffic vulnerability

காட்பாடியில் குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து காலிக்குடங்களுடன் சாலை மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு