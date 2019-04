மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அருகே வாகன சோதனையின் போது 37 கிலோ தங்க நகைகள், வெள்ளி பொருட்கள் பறிமுதல் + "||" + Near Salem 37 kg gold jewelery and silver products were seized during vehicle testing

சேலம் அருகே வாகன சோதனையின் போது 37 கிலோ தங்க நகைகள், வெள்ளி பொருட்கள் பறிமுதல்