மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக மக்களுக்கு அனைத்து திட்டங்களும் கிடைக்க மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் ஒரே கருத்துடைய ஆட்சி அமைய வேண்டும் + "||" + The people of Tamil Nadu should have the same rule of governance in the state and in all states

தமிழக மக்களுக்கு அனைத்து திட்டங்களும் கிடைக்க மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் ஒரே கருத்துடைய ஆட்சி அமைய வேண்டும்