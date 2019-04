மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள 8 தொகுதிகளில்தேர்தல் பணியில் 10 ஆயிரத்து 624 பேர்கணினி மூலம் பணியிடம் ஒதுக்கப்பட்டது + "||" + In eight constituencies in Erode district 10 thousand 624 people were involved in the election process Workspace assigned to the system

ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள 8 தொகுதிகளில்தேர்தல் பணியில் 10 ஆயிரத்து 624 பேர்கணினி மூலம் பணியிடம் ஒதுக்கப்பட்டது