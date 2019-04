மாவட்ட செய்திகள்

மாணவ, மாணவிகளின் இணையதள பதிவில்தவறுகளை 8-ந் தேதிக்குள் சரிசெய்ய வேண்டும்மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி உஷா உத்தரவு + "||" + Student and online website record You need to fix the mistakes by 8 District principal education officer Usha orders

