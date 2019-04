மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில் சரக்கு ஆட்டோவில் கொண்டு சென்ற260 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல்தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடவடிக்கை + "||" + In cargo carriage in Tirupur 260 kg of tobacco smuggling Election Flyers Action

திருப்பூரில் சரக்கு ஆட்டோவில் கொண்டு சென்ற260 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல்தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடவடிக்கை