மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் 2-வது நாளாக பிரசாரம்: வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்து ஓட்டு வாங்க தி.மு.க.வினர் முயற்சி எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + In Nellai 2nd day Campaign Giving money to voters to Vote DMK effort Edappadi Palaniasamy Accusation

நெல்லையில் 2-வது நாளாக பிரசாரம்: வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்து ஓட்டு வாங்க தி.மு.க.வினர் முயற்சி எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு