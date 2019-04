மாவட்ட செய்திகள்

புயல் தாக்குதலிலும் நிமிர்ந்து நிற்கும் பனை மரங்கள் கறம்பக்குடி பகுதியில் நுங்கு விளைச்சல் அமோகம் + "||" + The palm trees that stand upright in the storm attack are the nut yield in Karambukudi area

புயல் தாக்குதலிலும் நிமிர்ந்து நிற்கும் பனை மரங்கள் கறம்பக்குடி பகுதியில் நுங்கு விளைச்சல் அமோகம்