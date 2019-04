மாவட்ட செய்திகள்

பெலகாவி அருகே மழைக்கு மின்கம்பி அறுந்து விழுந்ததுமின்சாரம் தாக்கி ஒரே குடும்பத்தில் 4 பேர் சாவு2 மாடுகளும் செத்தன + "||" + Four people die in the same family attacking electricity

