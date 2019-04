மாவட்ட செய்திகள்

100 சதவீதம் வாக்களிப்போம் என்பதை வலியுறுத்தி பா.ஜ.க.வினர் நூதன விழிப்புணர்வு பிரசாரம் + "||" + 100 percent will vote The BJP Critical awareness campaign

100 சதவீதம் வாக்களிப்போம் என்பதை வலியுறுத்தி பா.ஜ.க.வினர் நூதன விழிப்புணர்வு பிரசாரம்