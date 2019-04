மாவட்ட செய்திகள்

திருமணமான ஓராண்டில்இளம்பெண்ணிடம் வரதட்சணையாக கார் கேட்டு சித்ரவதை; கணவர் கைதுமாமியார் உள்பட 3 பேர் தலைமறைவு + "||" + Married one year The car is asking for a dowry as a dowry harbor; Husband arrested There are three persons, including mother-in-law

திருமணமான ஓராண்டில்இளம்பெண்ணிடம் வரதட்சணையாக கார் கேட்டு சித்ரவதை; கணவர் கைதுமாமியார் உள்பட 3 பேர் தலைமறைவு