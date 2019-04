மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோட்டில் துணிகரம் போலீஸ்காரர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 20 பவுன் நகை கொள்ளை ரூ.1½ லட்சத்தையும் மர்ம நபர்கள் அள்ளிச்சென்றனர் + "||" + broke the lock of the policeman house Jewel robbery mystery people got Rs.1½ lakh

