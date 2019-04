மாவட்ட செய்திகள்

மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்தவுடன்வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு மாதம் ரூ.6 ஆயிரம் வழங்கப்படும்தி.மு.க. வேட்பாளர் எஸ்.ஆர்.பார்த்திபன் உறுதி + "||" + Once the Congress regime came to power Rs. 6 thousand per month for those under poverty line DMK Make sure the candidate S.R.Parttipan

