மாவட்ட செய்திகள்

தாதாவின் பெயரை கூறிதொழில் அதிபரிடம் ரூ.25 லட்சம் பறிக்க முயன்ற வாலிபர் கைது + "||" + A young man trying to extort Rs 25 lakh from businessman

தாதாவின் பெயரை கூறிதொழில் அதிபரிடம் ரூ.25 லட்சம் பறிக்க முயன்ற வாலிபர் கைது