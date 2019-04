மாவட்ட செய்திகள்

“வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாத மோடி அரசை வீட்டுக்கு அனுப்புங்கள்” முத்தரசன் பேச்சு + "||" + Send the Modi government to home without a pledge Muththarasan Speech

“வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாத மோடி அரசை வீட்டுக்கு அனுப்புங்கள்” முத்தரசன் பேச்சு