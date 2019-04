மாவட்ட செய்திகள்

பேரணாம்பட்டு அருகே பரிதாபம் தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்து 2 சிறுவர்கள் சாவு + "||" + Awful near Pernampattu Fell 2 children dead in the water tank

