மாவட்ட செய்திகள்

திருமண மண்டபம் கட்டுமான பணியின் போது கான்கிரீட் தளம் சரிந்து விழுந்தது 7 பேர் படுகாயம் + "||" + The wedding hall during construction work Concrete floor collapsed and injured 7 people

திருமண மண்டபம் கட்டுமான பணியின் போது கான்கிரீட் தளம் சரிந்து விழுந்தது 7 பேர் படுகாயம்