மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தி.மு.க. வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றால் விவசாய கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் முன்னாள் அமைச்சர் இ.பெரியசாமி எம்.எல்.ஏ. பேச்சு + "||" + If DMK candidate wins the parliamentary election, agricultural loans will be dismissed

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தி.மு.க. வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றால் விவசாய கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் முன்னாள் அமைச்சர் இ.பெரியசாமி எம்.எல்.ஏ. பேச்சு