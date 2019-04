மாவட்ட செய்திகள்

தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் அனைத்து கிராமங்களிலும் அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஈ.வி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் பேச்சு + "||" + All the villages in Theni parliamentary constituency Basic features will be upgraded

