மாவட்ட செய்திகள்

“மோடி வந்தாலும், டாடி வந்தாலும் அ.தி.மு.க. கூட்டணி வெற்றி பெறாது” டி.டி.வி. தினகரன் பேச்சு + "||" + Whether Modi comes or Daddy, the AIADMK will not succeed, T.T.V.Dinakaran Speech

“மோடி வந்தாலும், டாடி வந்தாலும் அ.தி.மு.க. கூட்டணி வெற்றி பெறாது” டி.டி.வி. தினகரன் பேச்சு