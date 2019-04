மாவட்ட செய்திகள்

கீழணையில் இருந்து திறந்து விடப்பட்ட தண்ணீர் வீராணம் ஏரிக்கு வந்ததுசென்னைக்கு குடிநீருக்காக 68 கனஅடி நீர் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது + "||" + Water from the bottom of the water came to the lake lake 68 feet of water is sent to Chennai for drinking water

