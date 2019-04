மாவட்ட செய்திகள்

சேத்தியாத்தோப்பு அருகே2 கூரை வீடுகள் தீப்பிடித்து எரிந்ததுரூ.2 லட்சம் சேதம் + "||" + Near Sethipothope 2 roofs of the roof were burned Rs 2 lakh damage

