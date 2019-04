மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை அருகே கரும்பு ஏற்றி சென்ற டிராக்டர், பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது டிரைவர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார் + "||" + The tractor was thrown near the tunnel and the driver luckily survived

