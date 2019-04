மாவட்ட செய்திகள்

போதிய பஸ்வசதிகள் செய்து கொடுக்காததால் புதிய பஸ்நிலைய புறக்காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்ட பயணிகள் + "||" + Not enough bus facilities are provided Passengers who besieged a new bus stand police station

போதிய பஸ்வசதிகள் செய்து கொடுக்காததால் புதிய பஸ்நிலைய புறக்காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்ட பயணிகள்