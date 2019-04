மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கை நாடாளுமன்ற தொகுதியில் செலவு கணக்கு சமர்பிக்காத சுயேச்சை வேட்பாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் கலெக்டர் ஜெயகாந்தன் தகவல் + "||" + Sivaganga parliamentary constituency Notice to Independent Candidates who have not submitted their expenses

சிவகங்கை நாடாளுமன்ற தொகுதியில் செலவு கணக்கு சமர்பிக்காத சுயேச்சை வேட்பாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் கலெக்டர் ஜெயகாந்தன் தகவல்