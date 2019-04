மாவட்ட செய்திகள்

இந்து மதத்தை இழிவுபடுத்தும் எந்த கட்சியும் வாக்குகள் கேட்டு வர வேண்டாம் வீடுகளில் சுவரொட்டி வைக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Any party that demoralises Hinduism should not ask for votes Poster in homes

இந்து மதத்தை இழிவுபடுத்தும் எந்த கட்சியும் வாக்குகள் கேட்டு வர வேண்டாம் வீடுகளில் சுவரொட்டி வைக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு