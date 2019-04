மாவட்ட செய்திகள்

காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றப்படும் - நமச்சிவாயம் உறுதி + "||" + The election promises of the Congress party will be fulfilled

காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றப்படும் - நமச்சிவாயம் உறுதி