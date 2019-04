மாவட்ட செய்திகள்

நாம் தமிழர் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் விவசாயத்தை பாதிக்கும் திட்டங்களை அனுமதிக்க மாட்டோம் சீமான் பேச்சு + "||" + We will not allow programs to affect agriculture if the Tamil party comes to power

