மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் ‘திருச்சியை 2-வது தலைநகராக்க முயற்சி எடுப்போம்’ பிரேமலதா உறுதி + "||" + We will try to make Tiruchi 2nd capital in Tamilnadu, "said Premalatha

தமிழகத்தில் ‘திருச்சியை 2-வது தலைநகராக்க முயற்சி எடுப்போம்’ பிரேமலதா உறுதி