மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணத்தில் குடோனில் தீ விபத்து; ரூ.4 லட்சம் எலக்ட்ரிக் பொருட்கள் எரிந்து நாசம் + "||" + Fire accident in Kudankulam Rs 4 lakhs of electric goods burned down

கும்பகோணத்தில் குடோனில் தீ விபத்து; ரூ.4 லட்சம் எலக்ட்ரிக் பொருட்கள் எரிந்து நாசம்