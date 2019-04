மாவட்ட செய்திகள்

டி.டி.வி.தினகரனின் சுயநலத்தால்தான் 18 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடக்கிறது - ஓ.பன்னீர்செல்வம் + "||" + T.T.V.Dinakaran selfishness leads to 18 constituencies in the by-election - O. Panneer selvam

டி.டி.வி.தினகரனின் சுயநலத்தால்தான் 18 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடக்கிறது - ஓ.பன்னீர்செல்வம்