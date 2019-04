மாவட்ட செய்திகள்

சிக்கல் கிராமத்தில் குடிநீர் வினியோகம் செய்யாததால் பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + The public demonstrated that the water supply was not distributed

