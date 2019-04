மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலம் அருகேஏரியில் மூழ்கி 5-ம் வகுப்பு மாணவன் பலிஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை உறவினர்கள் சூறையாடியதால் பரபரப்பு + "||" + Near Vriddhachalam The 5th class murdered in the lake Relaxed by the relatives of the primary health center

விருத்தாசலம் அருகேஏரியில் மூழ்கி 5-ம் வகுப்பு மாணவன் பலிஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை உறவினர்கள் சூறையாடியதால் பரபரப்பு