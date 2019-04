மாவட்ட செய்திகள்

மாணவியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கில்வாலிபருக்கு 10 ஆண்டு சிறைகடலூர் மகளிர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + In the case of raping a student 10 years imprisonment for young people Cuddalore women's court ruling

மாணவியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த வழக்கில்வாலிபருக்கு 10 ஆண்டு சிறைகடலூர் மகளிர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு