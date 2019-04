மாவட்ட செய்திகள்

திட்டக்குடியில்உரிய ஆவணங்கள் இன்றி வங்கிக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்ட ரூ.1½ கோடி பறிமுதல்தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை

In Thittakudi Rs.1½ crore confiscated to the bank without proper documents Election Fly Officers Operations

