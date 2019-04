மாவட்ட செய்திகள்

திருத்துறைப்பூண்டியில் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி கலெக்டர் ஆய்வு + "||" + Workshop reviewing of the marks in the voting machines in the Tiruchendur

திருத்துறைப்பூண்டியில் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி கலெக்டர் ஆய்வு