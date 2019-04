மாவட்ட செய்திகள்

கரும்பு நடவு பணிகள் தீவிரம் பகல் முழுவதும் மும்முனை மின்சாரம் வழங்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + The farmers are urging to provide three-quarters of electricity to the entire day

கரும்பு நடவு பணிகள் தீவிரம் பகல் முழுவதும் மும்முனை மின்சாரம் வழங்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்