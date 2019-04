மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குச்சாவடி மையங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவும் வகையில் பணியாளர்கள் நியமனம் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Staff Appointment Collector Information to assist in disabilities in polling centers

வாக்குச்சாவடி மையங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவும் வகையில் பணியாளர்கள் நியமனம் கலெக்டர் தகவல்