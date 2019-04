மாவட்ட செய்திகள்

புதிய பஸ் நிலையத்தின் வெளியே அரசு பஸ்களை நிறுத்தி பயணிகளை இறக்கி விடுவதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Traffic impacts are being dropped by the government bus stop outside the new bus station

புதிய பஸ் நிலையத்தின் வெளியே அரசு பஸ்களை நிறுத்தி பயணிகளை இறக்கி விடுவதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு