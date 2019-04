மாவட்ட செய்திகள்

சாப்டூர் வனப்பகுதியில் குடிநீர் தொட்டிகளில் தண்ணீர் நிரப்பும் பணி: விலங்குகளின் தாகம் தீர்க்க நடவடிக்கை + "||" + In the forest of saptur Water filling work on drinking water pots: Action to solve the thirst of animals

சாப்டூர் வனப்பகுதியில் குடிநீர் தொட்டிகளில் தண்ணீர் நிரப்பும் பணி: விலங்குகளின் தாகம் தீர்க்க நடவடிக்கை