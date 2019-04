மாவட்ட செய்திகள்

கொட்டாம்பட்டியை சுற்றியுள்ள மலைகளில் அடுத்தடுத்து ஏற்படும் காட்டுத்தீ + "||" + In the mountains surrounding the Kompatti The forest fire in succession

கொட்டாம்பட்டியை சுற்றியுள்ள மலைகளில் அடுத்தடுத்து ஏற்படும் காட்டுத்தீ