மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்துக்கு அனைத்து நலத்திட்டங்களும் கிடைக்க பாடுபடுவேன் - கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி தே.மு.தி.க. வேட்பாளர் எல்.கே.சுதீஷ் பேச்சு + "||" + I will try to get all the welfare projects to Tamilnadu

தமிழகத்துக்கு அனைத்து நலத்திட்டங்களும் கிடைக்க பாடுபடுவேன் - கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி தே.மு.தி.க. வேட்பாளர் எல்.கே.சுதீஷ் பேச்சு