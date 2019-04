மாவட்ட செய்திகள்

வாரிசு அரசியலில் ஈடுபடும் கட்சிகள் பால்தாக்கரேயிடம் இருந்து பாடம் கற்க வேண்டும் - பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + Parties involved in politics should study lessons from Balthakarey - Prime Minister Modi's speech

வாரிசு அரசியலில் ஈடுபடும் கட்சிகள் பால்தாக்கரேயிடம் இருந்து பாடம் கற்க வேண்டும் - பிரதமர் மோடி பேச்சு